Hoe Cian Uijtdebroeks al veel vroeger de stap naar ploeg van Van Aert kon zetten: "Het was makkelijkere weg geweest"

Cian Uijtdebroeks is misschien wel waar hij al die tijd thuishoorde. Hij vergezelt Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike.

Bij onder meer In De Leiderstrui gaf Cian Uijtdebroeks te kennen dat een overstap naar de ploeg die nu nog Jumbo-Visma heet al veel vroeger had gekund. Het eerste contact dateert uit de tijd dat Uijtdebroeks nog junior was. "Op dat moment sprak ik al met Richard Plugge."

Uijtdebroeks zegt hoe de besprekingen in zijn werk gingen. "Ik was toen eerstejaars junior en ik had een goed gevoel bij de ploeg, maar bij BORA hadden ze ook een juniorenteam en ik wist dat die stap van junior naar prof niet gemakkelijk zou worden. Als ik dan al een jaar bij de junioren zat, zou dat makkelijker worden."

UIJTDEBROEKS HEEFT GEEN SPIJT

Op zich een logische redenering, maar uiteindelijk is Uijtdebroeks dus toch in de formatie van Plugge terechtgekomen. "Spijt heb ik niet, want je kunt niet zeggen dat ik slecht heb gereden. Het was een makkelijkere weg geweest, maar zo heeft elke loopbaan zijn wendingen en ups en downs. En nu zit ik hier."