Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om waarom hij Wout van Aert nog altijd niet afschrijft

Voorlopig heeft Mathieu van der Poel geen kind aan Wout van Aert in de cross. Die laatste afschrijven doet de man in de regenboogtrui evenwel niet.

Voorlopig is een tweede plek ook voor Van Aert het maximum haalbare in de veldritten waar Van der Poel aan de start komt. Wie hen aan het werk gezien heeft in het veld, heeft weinig reden om te denken dat dat snel gaat veranderen. Van der Poel zelf daarentegen houdt een slag om de arm.

"Ik denk dat Wout er nog echt wel gaat aankomen. Een week kan veel verschil maken. Wout van Aert is echt nog groeiende. Hij heeft ook niet echt gepiekt naar deze momenten. Ik denk dat Wout van Aert nog op zoek is naar zijn beste crossvorm. Die kan er volgende week ook ineens zijn", blikt Van der Poel vooruit.

We weten allemaal hoe snel Wout van Aert in orde kan zijn

De basis voor die theorie zijn de algemene capaciteiten van Wout van Aert en die staan buiten kijf. Van der Poel kijkt dus meer daar naar dan naar de huidige vorm van zijn rivaal. "We weten allemaal tot wat hij in staat is, we weten allemaal hoe snel hij in orde kan zijn. Ik ben er wel van overtuigd dat het goedkomt voor hem."