Ontdek hoe Remco Evenepoel het niet helemaal loslaat: hij koppelt op kerstavond het nuttige aan het aangename

Ondertussen weten we wel ongeveer hoe Remco Evenepoel kerstavond heeft doorgebracht. Het nuttige en het aangename koppelen, dat leek hem wel iets.

Om te beginnen heeft Remco Evenepoel op Strava nog de gegevens van een fietstocht geplaatst die hij zondag heeft afgelegd. Evenepoel zat 6 uur en 16 minuten op de fiets, goed voor onder meer een passage door Aalst en het ging ook richting Antwerpen. Aan het eind van zijn rit had Evenepoel een afstand van 203,5 kilometer afgelegd.

Goed voor een hoogteverschil van 1 033 meter. "Rijden om te eten", was de veelzeggende boodschap van Evenepoel. Die was wel heel passend, want uit nog een post op sociale media is gebleken dat Evenepoel in Antwerpen langsging bij sport performance coach Thijs Hertsens.

WARM WELKOM VOOR EVENEPOEL

De trainer had koeken, cola en koffie voorzien. Een warm welkom daar dus voor Evenepoel. "Eerste rit van kerstavond. We beginnen met een dessert", aldus de Belgische kampioen. Het sportieve helemaal loslaten deed hij dus ook op deze dag niet. Het is een combinatie van inspanning en ontspanning geworden.