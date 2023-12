Thijs Zonneveld haalt zijn grote gelijk, keuze van Wout van Aert wordt enorm betreurd

Iedereen heeft wel wat te zeggen over de keuzes die Wout van Aert maakt. Thijs Zonneveld nam al snel een stelling in over de beslissing van Van Aert om het WK veldrijden over te slaan.

Bij In De Leiderstrui zijn ze hun oor eens te luisteren gaan leggen bij Nederlands bondscoach Gerben de Knegt, om te horen wat die ervan denkt dat Van Aert en Pidcock het WK skippen. "Het is wel jammer dat ze niet meedoen", is zijn antwoord.

De Knegt gaat zo eigenlijk akkoord met een analist die ook in België wel redelijk bekend is. De Knegt had geluisterd naar de podcast van Thijs Zonneveld, die stelde dat het mooiste uurtje in de winter nu niet meer bestaat. "Daar had Thijs wel gelijk in. Iedereen kijkt wel uit naar hét duel, altijd."

WERELDTITEL NOG NIET BINNEN VOOR VAN DER POEL

En nu komt dat er niet. Al betekent dat volgens De Knegt niet dat Van der Poel al zeker is van de volgende wereldtitel. "Ook het WK moet gereden worden. Mathieu kan ook pech hebben ofzoiets, maar van het vorige WK blijft natuurlijk wel dat hele mooie duel hangen. Daarvoor komen de mensen wel naar de cross."