Het is gebeurd! Fenix-Deceuninck zorgt er voor dat het onmogelijk gewaande toch lukt, harde kritiek voor ander kamp

Fenix-Deceuninck keek stilaan tegen een onmogelijke opdracht aan. Het was zowat het omgekeerde scenario als bij de mannen, waar Mathieu van der Poel sinds zijn intrede niets laat liggen. Bij de vrouwen kreeg Puck Pieterse te maken met een droogte, omdat Fem van Empel nagenoeg onklopbaar leek.

De wereldkampioene had tot dusver al haar 11 veldritten gewonnen, maar viel in de verkenning in Asper-Gavere op haar knie en kreeg daar modderige omstandigheden voorgeschoteld die haar niet gunstig gezind waren. Bijgevolg draaide ook haar wedstrijdbegin in de soep.

PRUTSEN IN DE MODDER VOOR VAN EMPEL

Er mocht al snel een streep getrokken worden door een eventuele 12 op 12, stelde ook VRT-cocommentator Paul Herygers vast. "Het draait vierkant. Van Empel is aan het prutsen, er is geen ander woord voor." Van Empel kende wel een beter tweede gedeelte en haalde Alvarado nog terug, maar dat was slechts voldoende voor plek 2.

De overwinning in Gavere was voor Puck Pieterse. De Nederlandse kampioene gaat de geschiedenis in als diegene die de zegereeks van Van Empel stopt en dat betekent wel wat. "Ja, tuurlijk. Iedereen wilde en iemand moest het doen. Jammer voor Fem, leuk voor mij." Voor Pieterse is het dan weer de eerste zege van het seizoen.