Eli Iserbyt beleefde "unieke momenten" met Wout van Aert

Eli Iserbyt eindigde in de Superprestigemanche van Zolder op de tweede plek. De zege was voor Wout van Aert.

Wout van Aert versnelde pas in de zesde ronde. Eli Iserbyt ging mee met Van Aert, maar het was afzien voor de West-Vlaming.

“Toen Wout met 50 meter voorsprong de weg opdraaide was het alles of niets”, aldus Iserbyt aan Het Laatste Nieuws. “Ik had een supergoed gevoel en kon op dit parcours mijn vermogen kwijt.”

“Bovendien kon ik af en toe energie sparen in het wiel van Wout, al was dat wel met een gezicht op half zeven... Het was afzien, maar tegelijk genieten. Het is en blijft nog altijd Wout van Aert.”

Tot op het einde deed Iserbyt mee voor de dagzege. “Zo met hem kunnen strijden tot in de slotronde, dat zijn unieke momenten voor mij. Ik wist dat ik in de sprint ook kansloos was.”

Iserbyt werd tweede en doet daar een heel goede zaak mee voor het klassement van de Superprestige. Er staan nog twee crossen op de agenda en zijn voorsprong op Joris Nieuwenhuis is 27 punten. Met een twaalfde plek vandaag in Diegem pakt Iserbyt de eindzege.