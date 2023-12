Geen uitdaging is hem te gek: Van der Poel wilde midden in wielerseizoen ferme stunt uithalen

Mathieu van der Poel is van alle markten thuis, als het op sporten aankomt. De Nederlander dacht dit jaar ook serieus na over een deelname aan een (halve) Ironman.

Enkele weken geleden nam internetfenomeen Average Rob een video op met Mathieu van der Poel. De Nederlander leerde hem de kneepjes van het vak in het mountainbiken, nadat hij dat eerder al deed met veldrijden.

Op het einde van de video gingen ze ook nog een weddenschap aan: als de video meer dan 42.000 likes haalde, zou Van der Poel deelnemen aan een Ironman. Een paar dagen later stond de teller al op het dubbele.

Maar Van der Poel had in juni van dit jaar al bijna aan de start gestaan van een halve Ironman in Portugal, verklapte Average Rob bij LAMBERT & ALBERT. "Hij was er echt naar aan het kijken, maar voor een profrenner valt dat er niet gewoon even in te passen."

Na de wielercarrière?

Van der Poel heeft wel beloofd om ooit een volledige Ironman te doen, maar wellicht na zijn carrière. "Of als hij in een wat rustigere fase zit en het een keer wil gebruiken als training. "

"Hij kan blijkbaar veel beter zwemmen dan mensen denken. Het is een gast die alles goed kan. Een echt fenomeen."