Ploegleider weegt prestaties van Wout van Aert af tegenover die van Mathieu van der Poel

Wout van Aert won de cross van Heusden-Zolder. Al gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen dat Mathieu van der Poel er niet bij was.

Geen Mathieu van der Poel in de Limburgse cross en dat gaat de zege naar Wout van Aert. Er zijn tegenwoordig nog zekerheden in de croo.

Die overwinning heeft wel degelijk zijn betekenis voor onze landgenoot. “Heel veel. Elke overwinning is mooi om mee te nemen. Het wordt bijna normaal gevonden dat ze hier allebei winnen”, zegt coach Jan Boven bij WielerFlits over de zege van Van Aert en Fem Van Empel.

Al was Van der Poel er niet bij. “Zijn niveau is gewoon goed. Maar Mathieu is superieur. We weten waar we staan, en dat het gevecht met Mathieu een lastige is. Maar het is niet zo dat het geen gevecht hoeft te worden. Alleen, de keren dat ze samen hebben gereden, was het duidelijk dat het helaas geen gevecht was.”

De cross maakt voor Van Aert deel uit van de voorbereiding en een bijzondere evaluatie komt er dan ook niet, zo geeft Boven nog mee. “Het is niet omdat we een paar keer tweede worden in de cross, dat we nu panikeren en denken: oh nee, we moeten een aantal dingen anders doen.”