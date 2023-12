🎥 Remco Evenpoel heeft er over geklaagd, maar gaat er ook mee aan de slag en laat dus niets aan het toeval over

Remco Evenepoel zal er niet meteen de grootste fan van worden. Er was dus wel wat geklaag, toen hij zag dat er gravel-en grindstroken zaten in het parcours van de Tour de France 2024.

Daar kwam het oordeel van Remco Evenepoel alleszins op neer nadat het parcours in okboter van dit jaar werd voorgesteld. Bij de pakken blijven zitten heeft geen zin en bovendien is dat niet de manier waarop Evenepoel te werk gaat. De Belgische kampioen kan zich maar beter goed voorbereiden op die gravelstroken.

Die mening lijkt hij zelf ook toegedaan, want Evenepoel maakt al bijzonder vroeg werk van die voorbereiding. Op het X-account van Jérémy Prevot doken enkele dagen geleden beelden op van Evenepoel tijdens een verkenning van de Tour de France 2024.

Het is in de buurt van Troyes dat Evenepoel gespot werd en dat betekent dat het moet gaan om een verkenning van de negende rit, die start en finisht in Troyes. Dat is ook wel degelijk de etappe waarin gravelstroken onderdeel uitmaken van de uitdaging.