Adrie van der Poel haalt vernietigend uit naar dronken toeschouwers na spuwincident

Het spuwincident met Mathieu van der Poel blijft nazinderen. Vader Adrie van der Poel haalt scherp uit naar de toeschouwers in kwestie.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel zou al een heel seizoen boegeroep en verwensingen naar zijn hoofd geslingerd krijgen. In Hulst kwamen daar ook nog eens bekers met bier en urine bij, waarna het potje overkookte bij Van der Poel.

De wereldkampioen spuwde in de richting van de desbetreffende toeschouwers. Vader Adrie van der Poel vernam het incident pas later, maar haalde wel scherp uit. "Het is wel zonde dat een paar onverlaten zo’n hele cross kunnen verpesten", zei hij bij HLN.

Veldrijden verdient beter

"Waar alcohol in het spel is... Je hebt er altijd tussen zitten, hé. Het geeft aan met welk niveau van mensen we hier te maken hebben", ging Adrie van der Poel nog verder. Volgens hem moet wie niet kan stoppen na twee pintjes, gewoon thuisblijven.

Ondanks dat Mathieu van der Poel dus al een heel seizoen boegeroep over zich heen krijgt, was het geen thema, stelt vader Adrie. Enkel in Gavere was het wel erg. "Bijzonder jammer, want zo’n supporters verdient deze mooie sport niet."