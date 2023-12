Mathieu van der Poel spreekt klare taal: "Hem zie ik als de beste ter wereld"

Mathieu van der Poel kende een bijzonder goed jaar op de weg. De Nederlander ziet zichzelf wel niet als de beste renner ter wereld.

Met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg was het voor Mathieu van der Poel een boerenjaar. En die trekt hij voorlopig ook door in het veld, waar de wereldkampioen onverslaanbaar is.

Van Aert de veelzijdigste, Pogacar de beste

Van der Poel wordt tot de Grote Zes (Van Aert, Pogacar, Roglic, Vingegaard, Evenepoel en Van der Poel) gerekend. Ieder met zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Al wordt Van Aert soms de beste renner ter wereld genoemd.

Van der Poel ziet dat toch iets anders. "De meest veelzijdige wel. Als je ziet wat hij in die Tour (in 2021, nvdr.) deed door de etappe over de Mont Ventoux te winnen", zegt Van der Poel bij HLN.

"Er is vandaag de dag niemand die, zoals hij, een sprint, een tijdrit en die Ventoux-rit kan winnen", stelt de wereldkampioen nog. "Maar als de beste ter wereld zie ik toch Pogacar", besluit de wereldkampioen.