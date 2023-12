Na de totale offday: Pauwels Sauzen-Bingoal en kopman Eli Iserbyt veranderen het geweer stevig van schouder

Het was behoorlijk schrikken voor Pauwels Sauzen-Bingoal: Eli Iserbyt leek slechts een schaduw van zichzelf tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Hulst. Dringend tijd om rust te nemen.

Eli Iserbyt heeft veel minder dan de meeste pure crossers zijn wedstrijden uitgekozen. Ondanks zijn drukke programma leek er maar geen einde aan de topvorm te komen, tot Iserbyt dan eens stevig tegen de figuurlijke muur aanliep in Hulst. Pauwels Sauzen-Bingoal erkent op zijn website dat er sprake was van een totale offday.

"Na de opgave in het Nederlandse Hulst beslisten Eli en de teamleiding van Pauwels Sauzen - Bingoal om enkele dagen rust in te bouwen voor onze West-Vlaming, en dus zowel Baal (1/1) als Koksijde (4/1) te schrappen", kondigt de ploeg meteen aan dat het stevig snijdt in het programma van zijn kopman.

WEDEROPTREDEN ISERBYT IN ZONHOVEN

Dat zal dus mogelijk ten koste gaan van de ambities in de X2O Trofee. Het was sowieso niet voorzien om op 6 januari mee te doen in Gullegem. Een dag later, op 7 januari, zal Eli Iserbyt dus de competitie hervatten tijdens de Wereldbekermanche in Zonhoven.