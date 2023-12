Niels Albert zou veel verder gaan dan Van der Poel: "Zatte apen die op laatste rij stonden toen verstand werd uitgedeeld"

Wat kan je als Mathieu van der Poel zijnde doen als je zo getreiterd wordt? Niels Albert staat volledig aan zijn kant betreft het incident in Hulst. Sterker: Albert zelf had de controle allicht nog veel meer verloren.

Dat zegt de ex-veldrijder zelf aan Het Laatste Nieuws. "Dat Mathieu zich had moeten beheersen, lees ik her en der. Makkelijk gezegd. Als sporter bevind je je in zo’n situatie altijd in de zwakste positie. Je kunt niet stoppen in volle koers en 'die mannen achter den draad' weten dat. Dat maakt hen extra stoer."

Tenzij je plots voor hen gaat staan. "Kijk, het is simpel: ik denk dat ik in de plaats van Mathieu, die geen klassement te verdedigen heeft, was gestopt en had uitgehaald. Zoals we het Richard Groenendaal ooit hebben zien doen. En Bart Wellens, met zijn karatetrap in volle inspanning."

ALBERT NIET AKKOORD MET BEPAALDE THEORIE

Albert vreest dat het sterker zou zijn dan zichzelf. In elk geval: het veldrijden zit met een uitdaging waar het mee om moet gaan. Niels Albert gaat alleszins niet mee in de theorie van de voetbalsupporters die in de winter occasioneel eens naar de cross afzakken. Dat is voor hem te gemakkelijk.

"In realiteit gaat het over – met alle respect voor iedereen – enkele zatte apen die op de achterste rij stonden toen het verstand werd uitgedeeld en denken dat ze op de cross de grote held mogen komen uithangen."