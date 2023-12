Sanne Cant verklaart enorm opvallende beslissing die schitterend uitpakte en zorgde voor tranen in de ogen

Sanne Cant zal op nieuwjaarsdag van de partij zijn in Baal. Na haar opvallende beslissing die zo goed uitdraaide, zal het op 1 januari sowieso wakker worden zijn met de glimlach op het gezicht.

De Belgische kampioene kan immers oudjaar doorbrengen in de wetenschap dat ze haar laatste veldrit van het jaar gewonnen heeft. In de Azencross stond er geen maat op Cant, die vooraf ook wist dat ze daar één van de enigen aan de start was die ook meestreed in Diegem.

Daar staat dan tegenover dat Cant paste voor een trip naar het Nederlandse Hulst. Waarom eigenlijk die toch wel opvallende keuze om Loenhout wél te rijden en Hulst niet? "Omdat Loenhout een C1-cross is. En in Hulst zou ik terug op de vierde rij starten."

CANT PAST VOOR ONBEGONNEN WERK

Dan kan het al snel onbegonnen werk worden. "En Hulst is gewoon een supermoeilijk parcours om voorbij te steken, net als Gavere. Heel veel opkantjes, alles op één lint. Als je dan tussen plek 35 en 40 naar de start wordt geroepen, om dan te proberen op te schuven naar de top 15..." Verre van een eenvoudige opgave.

"Ik denk dat zelfs de tiende staat aan te schuiven op die bergjes. Dan is het gefrustreerd rondrijden en start ik liever in Loenhout." En al helemaal als het uitpakt zoals nu het geval was. Met een kleine voorsprong op haar eerste belaagster soleerde Cant naar haar eerste zege - het BK uitgezonderd - in twee jaar, met tranen in de ogen.