Voormalig Jumbo-Visma-renner gearresteerd na doodrijden van zijn eigen vrouw

Bijzonder schokkend nieuws uit Australië. Ex-wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis is in zijn thuisland opgepakt na de dood van zijn vrouw.

Rohan Dennis (33), die de laatste twee jaar voor Jumbo-Visma reed en na dit jaar stopt met wielrennen, is in Australië opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn echtgenote Melissa Dennis (32).

Melissa Dennis, voor haar huwelijk Melissa Hoskins, werd op enkele meters van haar huis aangereden door een ute, wat in Australië en Nieuw-Zeeland een andere term is voor een pick-up.

Politie bevestigt feiten

De Australische politie bevestigde het nieuws. "Na een crash in Medindie afgelopen nacht hebben we een man gearresteerd. Iets na acht uur 's avonds werden de hulpdiensten opgeroepen nadat er een melding binnenkwam van een vrouw die was aangereden door een auto."

"De 32-jarige vrouw had serieuze verwondingen en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Adelaide, waar ze 's nachts is overleden. Na onderzoek is een 33-jarige man aangehouden voor het veroorzaken van het dodelijk ongeluk. Hij verschijnt op 13 maart voor de rechter."

Hoskins was net als Dennis een ex-renner. In 2015 werd ze met de Australische ploeg wereldkampioen in de ploegenachtervolging. Sinds 2018 waren Dennis en Hoskins getrouwd, samen hebben ze twee kinderen.