Nog meer op het menu dan de cross in Baal: Wout van Aert voor deze reden al vroeg uit de veren op nieuwjaarsdag

Wout van Aert tekent deze namiddag present in Baal, thuishaven van de familie Nys. Nieuwjaarsdag heeft echter nog meer in petto dan dat voor Van Aert.

Er zal niet overdreven gefeest zijn ten huize Van Aert, want de Kempenzoon heeft op deze eerste januari zowaar een ochtendrit laten optekenen op Strava. Of het nu de eerste dag van het nieuwe jaar is of niet: Van Aert zal op tijd uit de veren geweest zijn om de benen al wat warm te laten draaien.

Een klein uurtje buiten gaan fietsen, dat was wel voldoende gezien wat er later op de dag nog op het programma staat. Van Aert spendeerde 's ochtens al 58 minuten en 30 seconden op de fiets, om precies te zijn. Goed voor een afstand van 29,3 kilometer en een hoogteverschil van 52 meter.

ZWAAR PARCOURS WACHT OP VAN AERT

Deze namiddag wacht er Van Aert wel een bijzonder intensief uur op de fiets, want het parcours in Baal ligt er erg zwaar bij. Dat is misschien wel iets voor hem. Om 15u knalt Van Aert daar uit de startblokken, met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock als voornaamste tegenstanders.