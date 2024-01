Nog op zoek naar goede voornemens? Patrick Lefevere geeft u zijn zes lessen om op te focussen in 2024

Ook Patrick Lefevere heeft het nieuwe jaar ingeluid. Goede voornemens, die horen ook altijd bij een overgang van oud naar nieuw. Wie op dat vlak nog inspiratie mist, krijgt alvast enkele tips.

De CEO van Soudal Quick-Step heeft op X in het Engels zes dingen gedeeld om op te focussen in het nieuwe jaar. Het loslaten van wat je niet langer helpt in de goede richting te gaan, staat helemaal bovenaan. Gevolgd door: kiezen wat het beste voor je is.

Les nummer 3: connecteer met diegenen die je koesteren. Les nummer 4: hou eerst van jezelf, de rest volgt dan wel. Les nummer 5: ga achter dromen aan, niet achter mensen. En om af te sluiten les nummer 6: genieten van de kleine momenten, want die zijn belangrijk.

Allemaal wijze raad die Patrick Lefevere bij deze deelt met de wereld. Zelf zal hij alvast hopen om ook van zoveel mogelijk overwinningen te kunnen genieten met Soudal Quick-Step in 2024.