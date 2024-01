Eerlijke Wout van Aert geeft andere crosser compliment en komt met bekentenis over verjaardag van zoontje Georges

Het is een bijzondere dag voor Wout en Georges van Aert. Het is de verjaardag van Georges, die drie jaar oud geworden is. En toch moest papa Wout in de namiddag afzien in Koksijde.

Dat was het effectief, gaf een eerlijke Van Aert toe. "Het was een beetje hetzelfde verhaal zoals al meermaals het geval is geweest in de kerstperiode: Mathieu van der Poel die heel snel afscheid nam van ons. Ik had een beetje hetzelfde gevoel als in Baal. Ik had niet echt de beste benen. Het was echt strijden voor mij."

In de slotronde leek even de tweede plaats er nog in te zitten, maar het werd dan toch de derde plek voor Van Aert. "Het was vooral het proberen afhouden van Van der Haar en Gianni Vermeersch. In de laatste ronde zag ik Ronhaar nog kort voor mij. Dan probeerde ik hem nog in te halen. Die laatste zandstrook was cruciaal."

Het was ook duidelijk wie daar het beste door kwam. "Hij ging er goed door en ik maakte een fout. Hij is zeker verdiend tweede, want hij hield een tijdje gelijke tred met Mathieu", complimenteert Van Aert de man die net voor hem finishte.

Van Aert maakt zich nu op voor enkele dagen rust en eerst toch nog wat quality time met zoontje Georges. "Ik heb op hotel geslapen, dicht bij zee. Hopelijk zijn alle plichtplegingen snel afgerond, want ik heb Georges dus nog niet veel kunnen zien op zijn verjaardag."