Het is totaal niet dichtbij, maar beste bewijs gegeven waarom Van der Poel zelfs bij nederlaag niet moet panikeren

Een nederlaag van Mathieu van der Poel zit er totaal niet aan te komen. En zelfs moest hij daar toch eens tegenaan lopen, dan hoeft hij niet te panikeren dat dat een heuse ommekeer in het seizoen inluidt. Een vergelijking met het vrouwenveldrijden brengt dat aan het licht.

De prestaties van Mathieu van der Poel werden wel al eens vergeleken met die van Fem van Empel bij de vrouwen. Ook zij knalde in haar regenboogtrui van overwinning naar overwinning, tot het toch een paar keer misliep. Ondertussen komt de beste Van Empel toch weer bovendrijven.

Dat bewees ze in Koksijde door haast van start tot finish alleen voorop te rijden en het winnend af te ronden. Haar grote concurrente Puck Pieterse tekende dan wel niet present, we durven vermoeden dat de trein weer vertrokken is voor Van Empel. "Ik denk dat het mentaal ook weer goed zit", zegt de Nederlandse daar zelf over.

VAN EMPEL MENTAAL WEERBAAR

"Ik denk dat ik in Baal ook getoond heb dat ik mentaal weerbaar ben." Daar was het wel nog zwoegen voor de zege, terwijl ze in Koksijde domineerde zoals weleer. "Ik heb laten zien dat ik er weer sta." Was het mentaal moeilijk om te te verwerken dat ze even niet won? "Neen, niet per se. Ik weet waar het vandaan komt."

© photonews

"Het kan natuurlijk niet altijd feest zijn", concludeert Van Empel. "De afgelopen week is fysiek niet de gemakkelijkste geweest, met die valpartijen. Ik ben alleen maar blij dat ik weer de overwinning nam." Moraal van het verhaal: het wil echt wel iets zeggen als iemand een seizoen lange tijd domineert.

GERUSTSTELLENDE GEDACHTE VOOR VAN DER POEL

Zelfs al komt het op een bepaald moment tot een nederlaag, dan nog komt die klasse wel opnieuw op het voorplan. Een geruststellende gedachte voor Van der Poel, moest er toch nog eens een cross komen die hij niet wint. Voorlopig legt MVDP in tegenstelling tot Van Empel wel nog altijd een perfect rapport voor.