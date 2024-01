Specialiteit Van der Poel jaagt de concurrentie schrik aan, maar er zit ook een echt orakel tussen de crossers

Mathieu van der Poel is allround al zo geweldig. Dat hij een specialiteit heeft, is voor de andere crossers al helemaal om zich bij de haren te grijpen.

Die specialiteit is om met een gouden techniek ook de forcing te voeren in de zandpassages en daar vlot door te vlammen, terwijl het voor de rest zwoegen en corrigeren is. In Koksijde moest de zogeheten tegenstand zich dus al helemaal geen illusies maken. Daar was Lars van der Haar zich als geen ander van bewust.

"Je zult zien dat hij ook in de zandstroken weer zijn power kan laten zien", klonk zijn voorspelling voor aanvang van de cross. Iets wat inderdaad helemaal strookte met de realiteit. De dingen juist voorspellen: Lars van der Haar kan dat. Met zijn inschattingsvermogen zit het dan ook helemaal snor.

© photonews

Er werd hem ook gevraagd om in te schatten wat het verschil tussen hem en Van der Poel zou worden. "Ik hoop dat het niet veel meer dan anderhalve minuut is, gelet op het klassement. Ik hoop om zeker binnen de twee minuten te blijven." Iets wat Van der Haar lukte: op 1'53" van VDP bolde de Nederlandse kampioen over de streep.

Een bijzonder goede inschatting. En het moest inderdaad ook niet heel veel meer zijn. Van der Haar heeft nu nog een voorsprong van 3'33" op Van der Poel in het X2O-klassement. Eli Iserbyt is vooraan in dat klassement weggevallen door zijn forfait voor Baal en Koksijde.