Van Aert en Van der Poel krijgen er stevig van langs: "Ze maken de cross kapot"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn al enkele weken opnieuw terug in het veld. De twee lokken bijzonder veel publiek, maar er is ook een keerzijde aan de medaille.

Waar Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start komen, komt er een massa volk op af. In de kerstperiode mochten onder meer Antwerpen, Gavere, Loenhout, Diegem en Baal meer dan 10.000 toeschouwers verwelkomen.

"Maar als die gasten er niet zijn, zie je net dat de belangstelling de afgelopen jaren schaarser en schaarser wordt. De sport zit echt niet in stijgende lijn", zegt Ryan Kamp bij Het Nieuwsblad.

Kamp ziet zich echter ook een gevaarlijke trend ontwikkelen. "Met hun grandioze startgelden en die duizenden supporters die alleen komen als zij meedoen, maken ze het deels ook kapot", zegt de Nederlander onomwonden.

Beperkter peloton in de toekomst?

Als voormalig Europees kampioen en wereldkampioen bij de beloften vond Kamp geen ploeg meer, na zijn vertrek bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dankzij de broers Roodhooft kan hij toch blijven crossen.

Als er voor iemand als Ryan Kamp al geen plaats meer is, voor wie dan wel, vraagt hij zich af. "Op die manier staan over een paar jaar alleen Van Aert, Van der Poel en Pidcock nog aan de start. Dat is de keiharde waarheid."