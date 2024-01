Kent u hét specifieke Wout van Aert-nummer nog? Heerlijke anekdote van weleer is deze veldritwinter ver weg

Het veldrijden moet het ook wat hebben van randgegevens en anekdotes. Wout van Aert zorgde vorige winter voor een hele leuke, maar een jaar later is die ver weg.

Denk even terug naar het veldritseizoen 2022-2023: wat heeft dat gekenmerkt? Een sterke Wout van Aert die dat seizoen vaak aan het feest was. En op een bepaald moment ging dat gepaard met een nummer van Bruce Springsteen dat bij zijn overwinningen door de boxen klonk.

Herentals en Koksijde waren de eerste plaatsen waar dat het geval was. Van Aert had gezegd dat een goede vriend van hem een enorme fan was van Bruce Springsteen en de rest is geschiedenis. Een jaar later werd Van Aert voor een nieuwe editie van de Vlaamse Duinencross attent gemaakt op die geschiedenis.

(GEEN) BRUCE SPRINGSTEEN VOOR VAN AERT IN KOKSIJDE

Het toverde alleszins een glimlach op zijn gezicht. "Logischerwijze zullen ze die plaat deze keer niet moeten klaar zetten", vertelde Van Aert vooraf. Die voorspelling is ook de realiteit gebleken: Van Aert eindigde ditmaal pas derde in Koksijde, na de Nederlanders Van der Poel en Ronhaar.