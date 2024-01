Wout van Aert blikt terug op het grootste deel van zijn veldritseizoen en schuwt daarbij de harde realiteit absoluut niet

Zijn veldritseizoen zit er nog niet helemaal op, maar het grootste deel is voor Wout van Aert wel achter de rug. Enkel de cross in Benidorm op 21 januari staat nog op het programma.

Van Aert blikt dan ook al eens terug op de voorbije weken, van zijn overwinning in Essen tot zijn derde plaats in Koksijde. "Het was een enorm zware en leuke periode. Er waren steeds heel veel mensen op de cross, daar heb ik enorm van genoten. Fysiek was het natuurlijk aanpassen dat de benen maar toelieten wat ik heb laten zien."

Dat moet inderdaad toch even slikken zijn voor een winnaarstype als hijzelf. "Dat was wel anders dan andere jaren, maar dat wisten we eigenlijk op voorhand. Dat was natuurlijk af en toe aanpassen. Vanaf je een rugnummer opspeldt, wil je het wel zo goed mogelijk doen. Dat heb ik altijd gedaan."

WEINIG OVERWINNINGEN VOOR VAN AERT

Aan de inzet heeft het nooit gelegen. De conclusie over wat die heeft opgeleverd, is klaar en duidelijk. "Daar zijn mooie ereplaatsen uitgekomen, maar weinig overwinningen."