Wout van Aert moet dan toch iets, Herygers fileert seizoen en zegt wat cruciaal is: "Af en toe zal dat pijn gedaan hebben"

"Ik moet juist niets", is de leuze van Wout van Aert. Al klopt dat volgens Paul Herygers niet helemaal. Van Aert moet zich vasthouden aan zijn plan en enige teleurstelling over de cross, als die er zou zijn, achter zich laten. Dat is de mening van de cocommentator.

Met enkel nog de cross in Benidorm op zijn programma kan er al eens een balans opgemaakt worden van het veldritseizoen van Wout van Aert. "Ik hoop dat hij nu niet aan zichzelf twijfelt. Hij mag niet vinden dat hij ergens gefaald heeft", stelt Paul Herygers bij Sporza, ook al kon Van Aert Van der Poel nooit iets in de weg leggen.

"Ik begrijp natuurlijk: je bent een coureur en wanneer je je rugnummer opspeldt en op pad gaat met Mathieu van der Poel, dat je dan probeert mee te gaan, ook al is dat eigenlijk niet zo gepland. Af en toe zal dat wel pijn gedaan hebben, maar dat moet hij achter zich laten", geeft Herygers Van Aert goede raad.

Wout van Aert moet bij zijn plan blijven

"Hij moet bij zijn plan blijven", klinkt het. Dat plan houdt in om zijn topvorm te bereiken in de Ronde en Roubaix. "En misschien is dat ook niet tevergeefs. Want het doel waarover we spreken, is pas over een paar maanden. Dus laten we er maar van uitgaan dat hij nog bezig is met zijn doel na te streven en dat dit slechts een training was."