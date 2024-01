Zelfkritische Wout van Aert heeft voor stage lessen getrokken uit het verleden: "Daar te veel hooi op mijn vork genomen"

Wout van Aert s niet te beroerd om zelfkritisch tegen de zaken aan te kijken. Met een stage in Spanje voor de deur breekt er voor hem een belangrijke periode aan om toe te groeien naar zijn betere vorm.

De vormcurve waar hij op hoopt moet dan weer rendement opleveren tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn grote doelen in het klasseiek voorjaar. Er staat dus een vertrek naar Spanje op het programma, maar aan welk aspect gaat hij daar precies werken?

WOUT VAN AERT GAAT BASIS TRAINEN

"Ik ga echt de basis trainen", verkondigt Wout van Aert. "Ik ga eerst een weekendje rust pakken, want ik heb een zware blok getraind tijdens de kerstperiode. Daarbij heb ik vorig jaar te veel hooi op mijn vork genomen, dat was één van de dingen waarbij ik dat gedaan heb. Door te blijven crossen tot aan de stage en dan meteen verder te doen."

Daar wil de renner van Visma-Lease a Bike zich zeker niet opnieuw aan bezondigen. Eerst even de riem eraf, vooraleer het harde labeur tijdens het trainingskamp eraan komt. "Nu even rust, maandag vertrek ik op stage en dan zijn het drie weken in Spanje."