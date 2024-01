Het punt dat jonge De Lie (Lotto Dstny) nog veel verder kan doen doorbreken: "Nog niet zoals Van der Poel en Van Aert"

In Mechelen heeft vrijdag de mediadag van Lotto Dstny plaatsgevonden en vooral Arnaud De Lie was druk gesolliciteerd. Het staat buiten kijf dat hij op zijn 21ste de absolute, uitgesproken kopman is van de ploeg.

Straf toch en dat heeft er alles mee te maken wat De Stier van Lescheret al laten zien heeft. Waar het vorig seizoen bij Lotto Dstny nog vaak op twee paarden wedden was, zal voortaan voluit de kaart De Lie getrokken worden. Ook in de grootste koersen.

Lotto Dstny gelooft uiteraard ook in de andere renners, maar dat is toch de teneur die we opvingen. Toch is De Lie er zich van bewust dat er nog zaken beter kunnen en moeten. "Waar ik nog het meeste progressie in kan maken, is mijn cadans. Daar heb ik al hard aan gewerkt. Het is wel nog niet zoals bij Van der Poel en Van Aert."

De Lie streeft cadans zoals Van der Poel en Van Aert na

De souplesse moet er nog wat meer inkomen. "In een finale zou dat natuurlijk moeten aanvoelen." Terwijl het nu nog herstellen is terwijl de absolute kleppers de pedalen blijven ronddraaien. Daarnaast zal ook moeten blijken hoe De Lie een jaar met alleen maar grote afspraken gaat verteren.

De Omloop, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, De E3, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour: al deze wedstrijden staan op het programma van een jongen die hét uithangbord van Lotto Dstny zal zijn. "Niemand moet mij druk opleggen of mij vertellen wat ik moet doen. Ik weet wat ik wil doen en ik voel me daar goed bij."