Mathieu van der Poel deed de wenkbrauwen fronsen: "Het was een ongelukje"

Mathieu van der Poel demonstreerde ook in zand van Koksijde zijn overmacht in het veld. Maar de outfit van de wereldkampioen deden wel de wenkbrauwen fronsen.

Het was donderdag in Koksijde niet bijzonder warm, maar toch stond Mathieu van der Poel aan de start met korte mouwen. Bijna al zijn collega's reden met armstukken of lange mouwen, dus het was wel opvallend.

Maar de wereldkampioen had er wel een verklaring voor. "Ik had alleen een pak met korte mouwen meegenomen. Eigenlijk was het wel een ongelukje, dus ik had nog geluk dat het goed weer was", stelt hij.

Slecht weer in België

Zondag in Zonhoven zal Van der Poel er maar beter voor zorgen dat hij wel de juiste outfit meeneemt, want de temperatuur zal rond 15u maar net rond het vriespunt draaien. Het is tevens ook zijn laatste wedstrijd in België voor hij weer naar Spanje vertrekt.

En dat zal vooral nodig zijn om de trainingsarbeid opnieuw op te voeren. "Ik had gehoopt nog iets meer te kunnen doen hier, tussen de wedstrijden door. Maar het was vaak slecht weer en dan koos ik voor mijn gezondheid, om niet ziek te worden."