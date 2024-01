🎥 Leidster naar ziekenhuis in Zonhoven na zware valpartij: "Ziet er niet goed uit"

De Wereldbekercross in Zonhoven is geen succes geworden voor Lucinda Brand. Ze moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Lucinda Brand reed op de Wereldbekercross in Zonhoven aan de leiding met 20 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers, maar ging toen zwaar onderuit. Plots lag ze al huilend op de grond.

De Nederlandse werd al bloedend aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. “Het ziet er niet goed uit”, klonk het tijdens de live-uitzending.

Er wordt gevreesd voor een neusbreuk, maar er zou ook nog eens een hersenschudding in het spel kunnen zijn. Puck Pieterse had zo de weg vrij om de zege te pakken, na een slechte start. We wensen Lucinda alvast een goed herstel toe.