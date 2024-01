Beste Belg in Zonhoven zit met goed gevoel: "Als je even niet naar Mathieu van der Poel kijkt"

Laurens Sweeck reed op de Wereldbekermanche in Zonhoven naar de derde plek. Hij moest in de sprint het onderspit delven voor Joris Nieuwenhuis.

Sweeck en zand, het is normaal een goede combinatie. “In Koksijde lag er ook zand, hè”, zegt Sweeck die toen pas zesde werd. “Vandaag was ik wat beter dan in Koksijde, en dat zie je dan ook meteen aan het resultaat.” Het seizoen van Sweeck was nog niet bepaald zoals hij dat wou, zeker na zijn blessure in Beringen bij zijn eerste cross.

“Als ik de oude Laurens was, dan had ik Nieuwenhuis moeten kloppen voor de tweede plek. Dus ik ben nog niet helemaal terug. Het belangrijkste is echter dat ik op het podium sta en dat ik gekoerst heb voor meer dan een tweede plaats. Als je even niet naar Mathieu kijkt, dan ziet het er wel goed uit.”

Sweeck hoopt dat het snel weer allemaal in orde komt, maar het BK is wel al volgend weekend. “Ik heb het gevoel dat het beter gaat, maar om nou te zeggen dat de vorige maanden vergeten zijn, is iets te snel gesproken. Ik doe al heel het jaar mijn best, het zat echter nog niet mee. Ik hoop dat het binnenkort allemaal in de juiste plooi valt.”