Adrie van der Poel haalt punt aan waarbij hij het opvallend genoeg niet eens is met zoon Mathieu van der Poel

Het kan niet anders dan dat Adrie van der Poel heel tevreden naar alle crossen van zoon Mathieu gekeken heeft. Wat nog niet betekent dat ze overal dezelfde mening over hebben.

Mathieu van der Poel heeft na zijn veldritoverwinning in Zonhoven aangegeven dat hij de komende weken nog beter moet worden. Vader Adrie laat in een gesprek met Wielerflits dan weer een heel ander geluid horen. "Voor mijn part hoeft hij niet beter te worden. Niet ziek worden is veel belangrijker je rest."

Dat streven naar perfectie, dat zit er bij Mathieu wel enorm ingebakken. "Hij is altijd iemand geweest die zelfkritisch is. Er zijn altijd wel punten waar hij van denkt: "Dat had beter gekund."" Losstaand van het feit of dat dan moet of niet, is het de vraag of de wereldkampioen effectief de volgende weken progressie gaat boeken.

Belangrijkste de komende weken is conditie onderhouden

"Van 80% naar 95% gaan is een stuk makkelijker dan van 98% naar 100%. Het belangrijkste in de komende weken is de conditie onderhouden", besluit Adrie van der Poel.