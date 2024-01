Wat nu, beste concurrenten? Mathieu van der Poel geeft zichzelf pittige opdracht voor WK veldrijden en wegseizoen

In het veldrijden slaken de concurrenten van Mathieu van der Poel zo'n diepe zucht wanneer hij weer eens onstuitbaar er vandoor gaat. Ondanks zo'n grote overmacht moet het allemaal nog beter worden.

De boodschap waar Mathieu van der Poel mee uitpakt bij Het Laatste Nieuws, is voor de concurrentie al helemaal om zich naar de haren te grijpen. "Dit is niet het niveau waarmee ik aan de start wil staan van het WK en al zeker niet in de voorjaarsklassiekers."

In Tabor moet het verschil dan logischerwijs nog groter zijn en ook de pure wegwielrenners onder de tegenstanders zullen dus stilaan eens slikken. "Ik moet nog verbeteren. Door het slechte weer in België heb ik de voorbije weken niet alle duurtrainingen kunnen afwerken zoals ik wou."

ZELFDE VORMPEIL BIJ VAN DER POEL ALS VORIG JAAR

De komende drie weken zal Van der Poel dat in Spanje ongetwijfeld wél kunnen doen. Die verbetering staat alleszins nog hoog op het verlanglijstje. "De resultaten geven misschien een vertekend beeld. Mijn huidig vormpeil is vergelijkbaar met begin januari vorig jaar. Mijn waardes op de wegtrainingen waren toen even goed als nu."