In navolging van Yves Lampaert: Tiesj Benoot moet door een vervelende ervaring, maar er is ook een lichtpunt

Het geluk is Tiesj Benoot niet meteen goedgezind in 2024. Wat Yves Lampaert heeft meegemaakt aan het einde van vorig jaar, moet Benoot nu doen in het begin van dit jaar: herstellen van corona.

Benoot heeft zelf via zijn Instagram Stories laten weten dat hij het coronavirus heeft opgelopen. De renner van Visma-Lease a Bike laat weten dat hij bij de Cycle Coffee Society is, een plek die moet instaan voor een gezegende wielervakantie. BESMETTINGEN LAMPAERT EN BENOOT "De perfecte plaats om te herstellen van Covid", schrijft Benoot hierover op zijn sociale media. De meest ernstige vorm van de coronacrisis ligt al een tijdje achter ons, maar hier en daar zie je het virus dus toch weer opduiken. Dat zal ongetwijfeld de waakzaamheid in het peloton verhogen. Jammer voor Benoot dat hij dus al vroeg in het jaar een ziekte oploopt. Het lichtpuntje is dat hij dus wel op een aangename plek vertoeft om hiervan te herstellen en dat hij dat proces zelf blijkbaar wel goed ziet zitten. Laten we dus maar hopen dat we hem ook snel in een wielerwedstrijd in actie kunnen zien.