Mathieu van der Poel heeft nieuws dat zijn fans niet graag zullen horen

Mathieu van der Poel zit aan 10 op 10 in het veld. Zijn grootste doelstelling komt er echter pas in februari aan.

Elke cross die Van der Poel gereden heeft deze winter heeft hij ook gewonnen. En dan zwijgen we nog over de dominantie waarmee hij dat deed.

Volgend weekend worden de nationale kampioenschappen gereden, maar in Nederland zal Van der Poel niet te zien zijn. “Het hoogtepunt komt er alleen nog aan”, verwijst hij naar het WK in Tabor begin februari.

“Of ik het NK van volgende week niet ergens had willen rijden? Nee, dat niet. Dat zijn niet meer de doelen die ik heb, en ik heb die stage in Spanje wel echt nodig, zeker met het oog op het voorjaar”, klinkt het nog.

Een tijdje terug besliste Van der Poel om niks meer op Strava te posten, al liet hij een opening om in de toekomst weer wat te laten zien. Maar zover komt het nu nog niet.

“Het was iets meer een gespreksonderwerp, maar ik denk het niet. Nee, ook niet tijdens mijn stage in Spanje”, is hij erg duidelijk.