Mathieu van der Poel zegt met welke kleine shock hij te maken kreeg en wat nu voor hem het allerbelangrijkste is

Ook als er gejuicht kan worden, kan dat gepaard gaan met een kleine shock. Mathieu van der Poel heeft dat ervaren in Zonhoven. Zijn trip naar Spanje komt wellicht op het juiste moment, nu de temperaturen in België naar beneden duiken.

Na zijn initiële relaas na zijn overwinning in Zonhoven maakte de man van 10 zeges in 10 crossen ook nog tijd voor de aanwezige pers. Bij onder meer VTM Nieuws ging het over de koude waarin er plots toch gekoerst moest worden. "Het was toch fris. Zeker de eerste keer dat het zo fris is, is het altijd even wennen."

Toch wel een shock voor het lichaam. Tot dusver was het wel rekening houden met regenval, maar bleef het toch behoorlijk zacht. De komende dagen zullen de temperaturen zakken onder het vriespunt. Misschien maar goed dus dat Van der Poel uitgerekend nu de Spaanse zon op kan zoeken.

DUURTRAININGEN VOOR VAN DER POEL

Wat zullen de volgende dagen juist voor hem in petto hebben? "Vooral opnieuw veel duurtrainingen, met het oog op het voorjaar. Dat is wel het belangrijkste, denk ik."