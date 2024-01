Carrièremijlpaal voor Mathieu van der Poel en hij maakt zalig grapje over zijn tiende zege van het seizoen

Mathieu van der Poel won de Wereldbekercross in Zonhoven. Het was een nieuwe mijlpaal in zijn carrière.

Mathieu van der Poel raast als een gek door het veldritseizoen. Hij pakte in Zonhoven zijn tiende crosszege van het seizoen. En dat op tien deelnames. Het was ook de 400ste overwinning uit zijn carrière. “Dat zijn er veel”, klonk het bij de Nederlander in het flashinterview achteraf. “Ik ben heel blij met hoe het gaat. De eerste ronde was er een aan een vrij stevig tempo. Na de eerste keer dat we uit de put gereden kwamen, fietste ik naar boven waar de rest van de fiets moest. Ik heb vervolgens gekozen om als eerste dat stuk aan te vatten.” 10 op 10, daar kon zelfs een grapje over af. “Op school heb ik dat niet zo heel veel gehaald”, lachte Van der Poel. Een groot contrast met vorig jaar, zo noemde hij het zelf nog. Nu volgt de trip naar Spanje. “Ik kijk ernaar uit om nu naar Spanje te vertrekken. Benidorm wordt mijn volgende cross. Vorig jaar zagen we hoe moeilijk dat is om die cross naar je toe te trekken. Ik wil gewoon nog het WK in Tabor winnen. Daar ligt mijn focus op.”