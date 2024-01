Wielersport rouwt om gerenommeerde UCI-commissaris Coppenolle, Belgian Cycling en Lefevere delen hun medeleven

De wielersport kan alleen bestaan door de inzet van talloze mensen. Jean-Pierre Coppenolle was zo iemand die zich inzette voor de koers. De gerenommeerde UCI-commissaris van weleer is overleden.

Het trieste nieuws, dat een paar dagen geleden al de Franstalige media haalde, geraakt meer en meer verspreid. Jean-Pierre Coppenolle heeft de strijd verloren na een langdurige ziekte. Met name in de jaren 90 gingen zijn activiteiten als UCI-commisaris niet onopgemerkt voorbij.

Met zijn ervaring stond hij ten dienste van de wielersport en hij stond gekend vanwege zijn professionalisme. Coppenolle werd geboren in Templeuve op 26/06/1952 en overleed in Doornik op 05/01/2024. De man werd dus 71 jaar oud.

Via sociale media hebben onder meer Patrick Lefevere en Belgian Cycling hun medeleven gedeeld. "Jean-Pierre was een gerespecteerd en gewaardeerde commisaris in het Belgische en internationale wielrennen", klinkt het bij de wielerfederatie.