Wout van Aert krijgt er zwaar van langs: "Wanneer gaat die nu eens egoïstisch worden en zijn eisen stellen?"

Wout van Aert ligt niet langer in de bovenste schuif bij alle analisten. Hij krijgt er toch wel erg zwaar van langs in de column van Rik Vanwalleghem.

De voormalige directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen schreef een column voor Wieler Revue, waarin die zijn eindbalans van 2023 opmaakt. Die voor Van Aert oogt frustrerend. "Voorjaar: enkel een overwinning in de E3-Prijs. Gent-Wevelgem cadeau gedaan aan Laporte. Geen Ronde, geen Parijs-Roubaix."

Nadien ging het richting Tour de France, waar ploegmaat Jonas Vingegaard opnieuw het geel veroverde. "Tour: woekerend met de krachten, onbegrijpelijke opofferingsgezindheid, blind gedemarreer. Persoonlijk resultaat: niks. Geen enkele ritzege, laat staan het groen."

VOORWAARDE ALS VAN AERT VAN DER POEL WIL VOLGEN

Volgens Vanwalleghem is het aan Van Aert om bij zijn ploeg eens serieus op tafel te kloppen. "Wanneer gaat die Van Aert nu eens egoïstisch worden en zijn eisen stellen? Zal wel moeten, wil Mathieu van der Poel niet van hem weg blijven rijden."

De conclusie qua resultaten in 2023 voor Van Aert spreekt voor zich. "Van Aert grossierde in ereplaatsen. In die mate dat sommigen schertsend beweren dat Raymond Poulidor, de Eeuwige Tweede, wel zijn grootvader moet zijn, en niet die van Mathieu van der Poel."