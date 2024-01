Patrick Lefevere doet boekje open over zijn relatie met de familie Evenepoel na transfersoap

Dit jaar staat Remco Evenepoel voor het eerst aan de start van de Tour. Vader Evenepoel had vorig jaar wat kritiek op de Tour-ploeg, hoe zit het nu?

De ploeg van Soudal Quick-Step was volgens vader en manager Patrick Evenepoel niet sterk genoeg om zijn zoon te ondersteunen in de zomer. Daarom werd er vorig jaar geflirt met een transfer naar INEOS Grenadiers.

Maar de plooien tussen Lefevere en de familie Evenepoel zijn intussen wel gladgestreken, verzekert Lefevere. "In Glasgow zijn dingen gezegd die ik misschien niet moest gezegd hebben", zegt hij bij HLN.

Tijdens het WK in Glasgow was er dus discussie over de toekomst van Remco bij Soudal Quick-Step. "Ik vind persoonlijk dat iedereen beter zou zwijgen", was het antwoord van Remco Evenepoel daarop toen.

Geen vrienden

Lefevere stelt dat er vandaag geen discussie is met Evenepoel. Maar hij is ook niet rancuneus over wat er gebeurd is. "Ik heb daar een streep onder getrokken. Onze relatie is in orde."

Maar echt vrienden zijn de twee nu ook niet, stelt Lefevere. Omdat het vanuit zijn positie als manager ook niet kan. "Als renners einde contract zijn, hebben ze ook geen compassie met mij aan de onderhandelingstafel."