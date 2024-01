Patrick Lefevere helpt groot misverstand de wereld uit over Soudal Quick-Step

Even leek de toekomst van Soudal Quick-Step in gevaar door de fusieperikelen met Jumbo-Visma. Maar nu ziet de toekomst er opnieuw rooskleurig uit.

Zdenek Bakala, de Tsjechische geldschieters van Soudal Quick-Step, was één van de bezielers van de fusie met Jumbo-Visma. Maar die ging uiteindelijk niet door en dat zou ook zijn gevolgen hebben.

Volgens verschillende media wilde de Tsjech het project tot eind 2025 verderzetten, maar zou hij wel willen afbouwen en verdere investeringen voor de Tourploeg van Remco Evenepoel waren niet meer mogelijk.

Er zou ook ruis op de lijn zitten tussen Lefevere en Bakala, maar dat misverstand hielp die eerste de wereld uit. "Ik was op de hoogte vanaf minuut één. Hij heeft me stap voor stap op de hoogte gehouden", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Zekerheid tot 2027

Volgens Lefevere heeft Bakala zich ook geëngageerd voor de transfer van Mikel Landa en betaalt hij nog altijd de bankgarantie van 7,5 miljoen euro. Een privébedrijf ziet Lefevere dat niet snel doen, omdat het geld voor lange tijd geblokkeerd staat.

"Iemand zoals hem ga ik nooit meer vinden. We hebben het geluk dat zijn engagement met de ploeg loopt tot 2027. Al is er in maart 2025 nog wel een tussentijdse evaluatie met de belangrijkste sponsors.

Lefevere zit dan samen met Bakala, Soudal, Quick-Step en Specialized. Als iemand er eind 2026 wil uitstappen, kan dat op dat moment. Er is dan bijna anderhalf jaar de tijd om een vervanger te zoeken.