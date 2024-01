Jurgen Mettepenningen houdt zich niet in over Thibau én Sven Nys

Het Belgisch kampioenschap veldrijden wordt zondag een spannend kijkstuk. Er zijn verschillende kandidaten om de titel te pakken.

Jurgen Mettepenningen is als manager van de veldritploeg Sauzen Pauwels-Bingoal een man die de grote woorden niet schuwt. Op voorzet van Het Laatste Nieuws komt hij graag met enkele straffe uitspraken over de familie Nys.

Hij begint over Thibau. “Ik heb gezegd dat, wie ook Belgisch kampioen wordt, een verdiende winnaar is. Ik kan niet zeggen dat Thibau Nys de titel niet verdient. Of dat hij geen uitstraling heeft”, klinkt het.

“Het veldrijden heeft iemand als Thibau Nys nodig. Hij heeft naam en faam, met dank aan zijn vader, en nu brengt hij zelf iets teweeg in het veldrijden. Maar als één renner, op basis van het voorbije seizoen, de titel verdient, is het Eli Iserbyt.”

De aandacht die de familie Nys krijgt is bijzonder groot. “Dat komt ervan als je vader een van de grootste crossers aller tijden is. Een vader die zichzelf in de media profileert ook.”

Al moet hij eigenlijk niet onderdoen voor Sven Nys. “Sven Nys heeft zijn ploeg, ik de mijne. Nuance: ik ben eigenaar van mijn ploeg, Baloise-Trek is een ploeg van Golazo, Sven is niet de eigenaar. Het wordt nu wel pittig. Nu ga ik stoppen.”

Tenzij er gevraagd wordt waarom Nys meer startgeld krijgt dan Iserbyt. “Thibau Nys krijgt minder startgeld dan Eli Iserbyt. Ik kan het weten, ik onderhandel het startgeld van Eli”, klinkt het meteen.