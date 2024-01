Patrick Lefevere krijgt opvallende prijs: "Een vorm van elementaire beleefdheid"

De Vlaamse Reus werd vrijdag uitgereikt door de Vlaamse Bond van Sportjournalisten en fotografen (VBS). Voor het eerst ging die naar een niet actieve sporter.

De Vlaamse Reus bestaat al sinds 1992, maar kreeg dit jaar een andere insteek. Er wordt gekeken naar een grote persoonlijkheid, niet zozeer naar een sportieve prestatie, waardoor er een verrassende winnaar uit de bus kwam.

Patrick Lefevere werd zo verkozen tot opvolger van Remco Evenepoel. De grote baas van Soudal-QuickStep keek zelf ook op dat hij de trofee kreeg. “Een onverwachte prijs”, aldus Lefevere bij Het Nieuwsblad.

“De eerste niet-sporter, dat is natuurlijk een eer. Ik krijg veel trofeeën de laatste tijd. Er zijn twee manieren om daar naar te kijken: of mensen waarderen wat ik doe, of het is stille hint waarmee ze willen zeggen: stop er nu maar mee, het is mooi geweest. Voor die laatste categorie: jullie gaan nog een beetje geduld moeten hebben.”

Voor Lefevere is respect belangrijk en dat heeft hij ook voor journalisten, omdat hij zo goed als altijd bereikbaar is. “Dat is voor mij elementaire beleefdheid. Als ik niet kan opnemen bel ik zelf terug. Behandel journalisten correct en zij doen hetzelfde. De meeste toch.”