Met Belgische olympisch kampioen én Philipsen: hoe Mathieu van der Poel plots onderonsje houdt onder kampioenen

Dat Mathieu van der Poel een grote kampioen is staat, buiten kijf. Logisch dat andere kampioenen dan al eens in zijn gezelschap vertoeven.

Dat is alvast gebleken in Spanje, waar Van der Poel op stage is met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Op zijn Instagram Stories heeft Van der Poel een foto en een kort filmpje geplaatst van een trainingsritje op Spaanse bodem.

SWINGS IN GEZELSCHAP VAN VAN DER POEL

Zelf had hij als wereldkampioen uiteraard zijn regenboogtrui aan. Opvallend is dat er ook een man met een rode trui bij was. Dat was niemand minder dan Bart Swings, de Belgische schaatser die in 2022 olympisch kampioen werd op de massastart op de Winterspelen.

Die houdt blijkbaar ook nog van een stukje fietsen, bleek tijdens deze fietstocht in de buurt van Denia. Met Jasper Philipsen was ook de sprintkampioen uit het wielerpeloton van de partij, met ook nog ploegmaats als Xandro Meurisse en Oscar Riesebeek die mee de pedalen lieten ronddraaien.