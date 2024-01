Niet à la Van Aert-Van der Poel maar entourage gelooft enorm in Thibau Nys, concurrentie twijfelt: "Zou verrassing zijn"

Een cross in handen nemen zoals Van Aert en Van der Poel zal er niet bij zijn. Of Thibau Nys nog eens uitpakt met het niveau van dat geweldige seizoensbegin op het BK, is toch een vraag die op vele lippen brandt. In 'De Zondag' boeken stafleden uit de kampen met kans op winst vooruit.

"Voor dit BK is niemand die rechtstaat en zegt: ik win hier vandaag", zegt Christophe Roodhooft, die bij Alpecin-Deceuninck moet hopen op outsiders als Vandeputte en Vermeersch. "Wellens, Nys en Albert konden dat wel, Van Aert en Van der Poel nu ook. Dat zijn mannen die een cross met hun eigen potentieel aanvatten."

Eric Braes, ploegleider bij Baloise Trek Lions, laat zich uit over de grootste kandidaten op de titel. "Voor mij zijn er drie uitgesproken favorieten en daarachter komt Thibau. Het is de meeste mensen niet opgevallen, maar buiten Koksijde reed hij de laatste weken enkele prima crossen. Er zijn signalen dat Thibau meer dan oké is."

THIBAU NYS MEER DAN OK

Het geloof in Nys wordt dus uitgesproken, al is de concurrentie minder onder de indruk. "Thibau Nys begon heel sterk aan het seizoen, maar is daarna teruggevallen", zegt Robby Cobbaert van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Een Belgische titel voor Thibau Nys zou op zich al een verrassing zijn", vindt Roodhooft ook.

"Dit is niet de Nys van Waterloo of de Koppenberg, toch niet op basis van wat wij in de uitslagen van voorbije weken zien. Maar misschien is hij wel 100 procent klaar voor dit BK en is hij voor zichzelf wel de topfavoriet bij uitstek."

BK ZONDER VAN AERT

Daarnaast zullen ook onverwachte namen als een Wyseure of een Hermans misschien wel dromen van eremetaal. "Logisch, natuurlijk. Iedereen weet dat al een tijdje dat Wout van Aert er niet bij is op dit BK", zo redeneert Thomas Sneyers, teammanager bij Crelan-Corendon.