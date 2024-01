Remco Evenepoel zorgt voor een prachtige te winnen prijs

Vele wielerfanaten zijn wel vertrouwd met de Castelli-fietskleding. Remco Evenepoel ziet er in die kledij al helemaal goed uit. Castelli Cycling laat nu via zijn account op X weten dat er een exclusieve Belgische kampioenentrui van Remco Evenepoel gewonnen kan worden.

Eentje die door Remco bovendien ook nog eens gesigneerd is. In de Castelli podcast op YouTube mét Evenepoel wordt uit de doeken gedaan hoe die tricolore precies gewonnen kan worden. De fans van Remco weten alvast wat gedaan.

Get your hands on Remco's exclusive Belgian National Champion Jersey, and it's even signed by the Belgian cycling superstar!



Head over to our YouTube channel to discover more: https://t.co/P0RUzPUity



Entries close on Sunday, February 18, 2024.



Good luck! pic.twitter.com/UIpWDIs4Xq