Veelzeggende getuigenis over ongelooflijk tekeergaande Mathieu van der Poel: "Er werd gescholden op dat moment"

Wie Mathieu van der Poel echt eens vol tekeer heeft zien gaan op de fiets, zal er wellicht nog lang over naspreken. De getuigenis van Jan Maas over het WK wielrennen 2023 spreekt boekdelen.

Jan Maas maakte deel uit van de Nederlandse selectie die in Glasgow de wereldtitel van Van der Poel kon vieren. Uitrijden deed onze noorderbuur niet. "Ik ben iemand die niet graag uit koers stapt", zegt Maas aan Wieler Revue.

"Ik werd tegelijkertijd gelost met jongens als Magnus Cort en Alexander Kristoff. Ik zat rond plek zestig of zeventig, maar in totaal reden slechts zo’n vijftig jongens uit. Uiteindelijk voltrok zich toch het ogenblik waarop besloten werd om af te zwaaien.

AFSTAPPEN EN NAAR VAN DER POEL KIJKEN

"Op een gegeven moment zei Pascal (Eenkhoorn, red.): 'Mathieu zit in de finale, laten we afstappen.' Ik zeg het niet snel, maar deze keer was ik blij dat ik afstapte." Maas en Eenkhoorn zijn dan gaan postvatten langs de kant van het parcours.

"Precies één kilometer van waar we stonden viel Mathieu. Ja, er werd gescholden op dat moment. Hij reed echter al snel weer voorbij en we zagen dat hij nog een grote voorsprong had. Hij en de auto waren net de bocht om toen Pogačar, Van Aert en Pedersen in beeld kwamen." Van der Poel knalde richting wereldtitel.