Bondscoach doet boekje open over verschil tussen Belgische en Nederlandse fans in de cross

Het leven van een veldrijder is niet gemakkelijk. Zeker ook niet tussen alle supporters die langs het parcours staan.

Veldrijden is veel meer dan enkel een uurtje goed gas geven. Toch denken heel veel supporters dat het enkel daarover gaat, maar dat is al lang niet meer zo.

De Grote Drie moesten dit jaar voor het nodige vuurwerk zorgen, maar de spanning was veel kleiner dan het vorig jaar was. Ook richting het WK is er eigenlijk maar weinig spanning, omdat mannen als Wout van Aert niet meedoen.

Dat voelen ze in Nederland ook in de portemonnee, want de nationale ploeg heeft het superlastig om sponsors te vinden. “Wat kunnen we ze dan bieden? Mathieu, ja dat wel… maar ja, dat is vaak ook maar voor een WK”, zegt de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt aan Indeleiderstrui.

Het veldrijden leeft volgens De Knegt in Nederland ook niet zoals dat hier in Vlaanderen het geval is. “Nederlander zijn ook geen echte supporters van de sport, daar Belgen dat wel zijn. Nederlanders staan en kijken, maar ze maken minder sfeer. Die vibe is er niet, wat in België wel is.”