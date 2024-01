Lotte Kopecky geeft haar ongezouten mening over nieuwe truitjes voor Team Belgium

Vorige week liet Team Belgium de nieuwe truitjes zien. Die zullen door de renners en rensters gebruikt worden op de Olympische Spelen.

Een nieuw groot toernooi, dat betekent voor Team Belgium ook nieuwe truitjes. Vorige week werden de outfits voor de Olympishe Spelen voorgesteld aan het grote publiek.

Ook de renners en rensters kregen die voor het eerst te zien en hun reacties liepen nogal ferm uit elkaar. Ook Lotte Kopecky keek vreemd op van de nieuwe truitjes.

“Ik vond het euh… anders. Het had voor mij geen kwaad gekund mocht het een keer geen blauw zijn geweest”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

En onze landgenote had ook een goede reden om af te stappen van dat blauw. “Ik vind dat mooi, maar het is – zeker op de piste – ook een trui die fel opvalt. Terwijl je liever wat meer onzichtbaar wil zijn.”

Op die manier zou ze zichzelf wat onzichtbaar kunnen maken. “Donkere kleuren of wit, zoals veel andere teams, herken je niet snel in een groot peloton. En soms hangt het echt af van twee seconden twijfelen of niet.”

Kopecky had verwacht dat ze ook eens bij de atleten zouden passeren vooraleer dergelijke beslissingen te nemen. “We hebben als atleten geen inspraak gehad, maar misschien kan het nog aangepast worden? Bij deze kennen ze in ieder geval mijn mening.”