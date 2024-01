Nederland neemt de cross over: maar wat als Van der Poel na dit jaar stopt met veldrijden?

Mathieu van der Poel is het uithangbord van het veldrijden geworden. Nochtans was de cross vooral een Belgische, of zeg maar Vlaamse aangelegenheid.

De cross was een pure Vlaamse aangelegenheid, maar ondertussen lijkt Nederland het heft in handen genomen te hebben. Al hebben de knalprestaties van Mathieu van der Poel daar heel veel mee te maken.

Het Nederlandse kaartenhuisje zou zomaar kunnen instorten als Van der Poel beslist om te stoppen met crossen, een beslissing die mogelijk al volgende winter gemaakt zou kunnen worden, zo was er de voorbije maanden te horen.

“Hij is een absolute publiekslieveling, dat staat buiten kijf. Hij zal altijd wel een beetje blijven crossen, omdat hij het gewoon mooi vindt”, is bondscoach Gerben de Knegt echter heel erg duidelijk bij Indeleiderstrui.

Of verbloemt de sterkte van Van der Poel alles maar wat? “Ik denk dat verbloemen niet het juiste woord is, omdat we meer Nederlandse profs hebben dan ooit. Het verbloemt alleen dat er geen Nederlandse sponsor is, want op alle andere gebieden doen we het supergoed.”

De Knegt is duidelijk. “We halen meer WK-medailles dan België. Ze zeggen altijd dat België hét crossland is, maar wij doen nu beter. En beter kunnen we niet doen. En al die energie die ik erin stop, ook bij de jongeren, dat houdt ook een keer op. Ik kan ook niet alles doen.”