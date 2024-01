Toon Aerts onder de indruk van cross in Benidorm: "Dat was niet normaal!"

Wout van Aert won zondag de Wereldbekermanche in Benidorm. Na de cross was er bijzonder veel stof om over te spreken.

Wout van Aert kwam zonder zadel aan tijdens de cross in Benidorm. Die beelden gingen de wereld rond, maar wat Mathieu van der Poel liet zien was nog een potje straffer. De Nederlander mocht dan niet zijn elfde opeenvolgende overwinning van het winterseizoen boeken, hij reed een waanzinnige achtervolging waarin hij heel wat renners inhaalde. Een drone bracht dat prachtig in beeld. “Je zag iedereen verschieten”, aldus Toon Aerts in de wielerpodcast Lambert & Albert. “Hoe hij Michael voorbijkomt… Dat was niet normaal.” Het inspireerde Aerts zelf. “Ik moest zondag een looptraining doen, maar ik had een hele reisdag achter de rug. Ik zag dat beeld van Mathieu, die omhoog knalde en ik kreeg er moraal van. Ik heb mijn loopschoenen aan gedaan en heb langer gelopen dan moest.”