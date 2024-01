Wat heeft zege van Van Aert in Benidorm geleerd? De Cauwer komt met verrassend antwoord

Wout van Aert won afgelopen zondag zijn laatste cross van het seizoen in Benidorm. Wat betekent dit nu voor zijn wegseizoen?

Met zijn alternatieve aanpak van het crossseizoen was het voor Wout van Aert moeilijk op te wedijveren met Mathieu van der Poel, vooral in de kerstperiode. Maar in Benidorm stond er al een andere Van Aert.

Op het snelle en kurkdroge parcours van Benidorm was het moeilijk om iemand te lossen. Maar Van Aert weerstond wel aan de aanvallen van Mathieu van der Poel op de hellende asfaltstrook, die zelfs opliep tot 8%.

Maar wat kunnen we nu leren uit die zege van Van Aert in Benidorm en zijn hele crossseizoen? "Niks, niks, niks", is José De Cauwer heel duidelijk bij de podcast Lambert & Albert. "Het is niet omdat hij nu gewonnen heeft, dat het boenk erop zal zijn in het voorjaar.

Mentaal belangrijke zege

"Dat verandert voor mij niks. Wout is met iets bezig en het is alleen Wout die kan weten hoe ver hij staat en waar hij mee bezig is. Maar ik weet dat echt niet. Ik zag inderdaad een andere Wout, die minder gefocust is op dit veldritseizoen."

"Maakt hem dat zekerder naar het wegseizoen toe? Dat weet ik ook niet. Die zege zal zeker wel geholpen hebben, zeker voor het mentale. Maar ook niet overdreven. Hij bleef sereen en wist waar hij mee bezig was. Maar het zal hem zeker deugd gedaan hebben."